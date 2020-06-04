ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Приватбанку стався масштабний збій: що сталося і коли полагодять

STYLERЖиття    04.06.2020 - 20:48
В Приватбанку стався масштабний збій: що сталося і коли полагодять
В Приватбанку відбувся збій (Колаж РБК-Україна)

Клієнти Приватбанку не могли зайти в мобільний додаток майже весь день

У мобільному додатку ПриватБанку стався глобальний збій у четвер, 4 червня. Уранці багато користувачів зіткнулися з проблемою входу в додаток. До обіду частина помилок була усунута, однак проблеми залишилися.

Ближче до вечора відновилася робота програми та онлайн-версії мобільного банкінгу, однак користувачі з усієї країни повідомляють, що проблеми з входом в додаток на смартфонах залишилися. При спробі зайти в додаток користувачам видає помилку: "Помилка сервера" або "Помилка 504". Багато клієнтів не могли пройти авторизацію, а кол-центри банку не відповідали.

Варто відзначити, що під час технічного збою продовжували працювати банкомати ПриватБанку, а також клієнти банку могли оплачувати картами в торгових точках.

Як повідомили РБК-Україна в пресслужбі ПриватБанку, проблеми з доступом в додаток викликав збій системи.

"Відповідно, не працював кол-центр не працював чат. Але при цьому сам процесинг працював. Тобто, картами можна було розплатитися. На цей момент відновлено роботу "Приват24", платежі проходять, відновлюється коректне відображення виписки", - розповіли в пресслужбі.

Працівникам банку довелося вручну проводити всі платежі і як вони пояснили, повністю система буде відновлена тільки після того, як будуть проведені всі платежі та закриється черга.

"Це питання розвантаження черг і виходу на онлайн-режим", - додали в ПриватБанку.

Варто відзначити, що до 20:00 робота програми та онлайн-сервісу ПриватБанку була майже повністю відновлена.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у роботі Приват 24 стався масштабний збій.

А також ми писали про те, що клієнти ПриватБанку можуть стати жертвами шахраїв.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України ПриватБанк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся