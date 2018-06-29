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"Привезли только его остатки": в сети рассказали о жизни вдовы украинского добровольца

STYLERLIFE        29.06.2018 - 11:01
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Жена погибшего воина подрабатывает водителем такси

В сети рассказали историю из жизни жены погибшего украинского добровольца, защитника Украины в зоне АТО на Донбассе, которая подрабатывает водителем такси. Об этом написали на странице волонтерской организации "Повернись живим" в соцсети Facebook.

"Невымышленная история. Окраина Киева, глубокая ночь, крепкий дядя немного "подшофе" вызывает такси. Тариф высокий, но ничего удивительного - путь неблизкий. Уже через некоторое время под ресторан, где дядя принимал участие в то ли кристинах, то ли поминках (неважно), подруливает легковушка. Пассажир выходит на улицу, но не сразу замечает водителя за рулем. Сегодняшний "извозчик" - это хрупкая женщина, о таких говорят, что "45 кг вместе с кедами и телефоном". Дядя уточняет адрес и спокойно устраивается на заднее сиденье, машина трогается..." – рассказали в сети.

"Хмель тянет пассажира на разговор... "Женщина, а вы вот не боитесь ночью работать?" - сказал дядя и машинально прикинул, как вор может задушить водителя и отобрать машину, но свои "контуженные идеи" выразить постеснялся... "Не боюсь", - спокойно и даже весело ответила женщина, чем в определенной степени удивила пассажира. Тот еще и подумал: "Вот, гражданские даже не догадываются, как можно просто убить человека... Стараясь не выглядеть маньяком, мужчина все же продолжил рассуждать вслух: "Конечно, у вас должна быть какая-то тревожная кнопка - нажал и раз - приехала полиция, но все равно...". В салоне повисла глупая пауза..." – рассказал автор публикации.

"Мой муж в 2014-м ушел добровольцем, а назад привезли только его остатки, после этого, знаете, уже нечего больше бояться", - ответила женщина.

"Пассажиру стало стыдно, хмель как рукой сняло, и он затих. Иногда живым стыдно за то, что они вернулись, а кто-то - нет", - отметили в сети.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

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Теги: АТО, война на Донбассе
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