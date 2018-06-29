"Привезли лише його рештки": в мережі розповіли про життя вдови українського добровольця

Дружина загиблого воїна підробляє водієм таксі

У мережі розповіли історію з життя дружини загиблого українського добровольця, захисника України в зоні АТО на Донбасі, яка підробляє водієм таксі. Про це написали на сторінці волонтерської організації "Повернись живим" в соцмережі Facebook.

"Невигадана історія. Околиці Києва, глибока ніч, міцний дядько трохи "підшофе" викликає таксі. Тариф високий, але нічого дивного - шлях неблизький. Вже через певний час під ресторан, де дядько приймав участь в чи-то христинах, чи-то поминках (неважливо), підрулює легковушка. Пасажир виходить на улицю, але не одразу помічає водія за кермом, сьогодняшній "ізвозчик" - це тендітна жіночка, про таких кажуть, що "45 кг разом з кедами і телефоном". Дядько уточнює адресу і розслаблено вмощується на заднє сидіння, машина рушає..." – розповіли в мережі.

"Хміль тягне пасажира на розмову... "Жіночко, а ви ото не боїтеся вночі працювати?" - сказав дядько і машинально прикинув, як злодій може придушити водія і відібрати автівку, але свої "контужені ідеї" висловити посоромився... "Не боюся", - спокійно і навіть весело відповіла жінка, чим певною мірою здивувала пасажира. Той ще й подумав: "От, цивільні, навіть, не здогадуються, як можна просто вбити людину... Намагаючись не виглядати маніяком, чоловік усе ж продовжував міркувати вголос: "Звичайно, у вас повинна бути якась тривожна кнопка - натиснув і раз - приїхала поліція, але все одно...". У салоні повисла дурна пауза..." – розповів автор публікації.

"Мій чоловік в 2014-му пішов добровольцем, а назад привезли лише його рештки, після цього, знаєте, вже нема чого більше боятися", - відповіла жінка.

"Пасажирові стало соромно, хміль як рукою зняло, і він затих. Іноді живим соромно за те, що вони повернулися, а хтось - ні", - зазначили в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

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