"Пробить сухопутный коридор": эксперт рассказал о вероятности военного вторжения РФ

Он отметил, что широкомасштабная агрессия против Украины будет означать последующий крах РФ

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что Россия не оставила планы вторжения в Украину. Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, напряжение в акватории Азовского моря можно объяснить планами России связать оккупированный Крым с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

"Здесь вопрос результативности и возможности поиска методов достижения результатов гибридной агрессии. Россияне ищут наиболее удачную стратегию. Глянув на карту, даже человек, не связанный с этим вопросом, может понять очевидное: связать аннексированный Крым с зоной оккупации на Донбассе можно только по акватории Азовского моря. Пробитие сухопутного коридора из Крыма на Донбасс может воплотиться именно в таких гипотетических действиях в зоне акватории Азовского моря", - говорит журналист.

Тем не мене, он считает, что широкомасштабная военная кампания России против Украины на данный момент невозможна.

Константин отметил, что начало широкомасштабной агрессии против Украины будет означать последующий крах Российской Федерации.

"У России не получится военной победы. Единственный способ добиться своих целей для нынешнего кремлевского режима – это действовать изнутри Украины. Военный фактор можно использовать только как один из факторов помощи для политического метода. Военный фактор мог сыграть в 2014 году – и то в ограниченном масштабе. В 2018-м и в последующих это закончится для России плачевно. Широкомасштабная агрессия вообще возможна, если речь зайдет о жизни и смерти нынешнего режима в Кремле. Пока ему ничего не угрожает", - говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что украинский журналист Роман Цимбалюк, который работает в РФ, в эфире российской пропагандисткой телепередачи напомнил ярым сторонникам политики Кремля, как Путин врал об аннексии Крыма.

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