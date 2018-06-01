"Пробити сухопутний коридор": експерт розповів про ймовірність військового вторгнення РФ

Він зазначив, що широкомасштабна агресія проти України означатиме подальший крах РФ

Військовий журналіст, координатор групи "Інформаційне опір" Костянтин Машовець заявив, що Росія не залишила плани вторгнення в Україну. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

За його словами, напруга в акваторії Азовського моря можна пояснити планами Росії пов'язати окупований Крим з окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

"Тут питання результативності та можливості пошуку методів досягнення результатів гібридної агресії. Росіяни шукають найбільш вдалу стратегію. Глянувши на карту, навіть людина, не пов'язаний з цим питанням, може зрозуміти очевидне: зв'язати аннексированный Крим з зоною окупації на Донбасі можна тільки по акваторії Азовського моря. Пробиття сухопутного коридору з Криму на Донбас може втілитися саме в таких гіпотетичних діях у зоні акваторії Азовського моря", - каже журналіст.

Тим не менш, він вважає, що широкомасштабна військова кампанія Росії проти України на даний момент неможлива.

Костянтин зауважив, що початок широкомасштабної агресії проти України означатиме подальший крах Російської Федерації.

"У Росії не вийде військової перемоги. Єдиний спосіб домогтися своїх цілей для нинішнього кремлівського режиму – це діяти зсередини України. Військовий фактор можна використовувати лише як один з факторів допомоги для політичного методу. Військовий чинник міг зіграти в 2014 році – і то в обмеженому масштабі. У 2018-му і в наступних це закінчиться плачевно для Росії. Широкомасштабна агресія взагалі можлива, якщо мова зайде про життя і смерті нинішнього режиму у Кремлі. Поки йому нічого не загрожує", - говорить експерт.

Раніше повідомлялося, що український журналіст Роман Цимбалюк, який працює в РФ, в ефірі російської пропагандистської телепередачі нагадав затятим прихильникам політики Кремля, як Путін брехав про анексію Криму.

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