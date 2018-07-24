Продуманная схема: в Одессе врачи вымогали деньги у людей с инвалидностью

Фото: moz.gov.ua

СБУ задержала злоумышленников из местной больницы

Врачей Суворовского межрайонного филиала Одесского областного центра медико-социальной экспертизы поймали на взятке. Причастные к мошенничеству медики были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины. Операция прошла в здании поликлиники на улице Атамана Чепиги. Об этом сообщает местное издание "Думская".

По данным спецслужбы, медики систематически требовали взятки у людей с инвалидностью. У врачей была конкретная схема вымогательства: больным, которые получили инвалидность, при подаче документов о своих недугах в центр медико-социальной экспертизы сообщали, что документы составлены "неправильно", и шансов получить соответствующие льготы и пенсию у них нет.

Фото: dumskaya.net

Люди с инвалидностью повторно обращались к врачам, которые оформляли им документы. Те намекали, что за определенную сумму сотрудникам медико-санитарной экспертизы им быстро все оформят. Врачи давали контакт "нужного человека", которым являлась медсестра. Женщина выступала посредником и брала взятки - от 400 до 600 долларов за справку, в зависимости от степени инвалидности.

Оказалось, что вымогательством занимались и другие филиалы центра, и ряд сотрудников городских медучреждений.

За каждого давшего взятку человека врачам давали откат, а две трети незаконно полученных средств делили члены комиссий, еще одна треть заносилась начальству. СБУ проводит обыски в кабинетах медиков. На рабочих местах троих членов комиссии нашли 1500 долларов и пятнадцать тысяч гривен. В издании отметили, что это "выручка" за день работы.

Ранее сообщалось, что заместителя мэра города Каменка-Днепровская поймали на взятке.

В тот же день на взятке задержали главного инспектора Гоструда в Киевской области.

А в Житомирской области из-за взятки приговорили к пяти годам тюрьмы следователя полиции.

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