Продумана схема: в Одесі лікарі вимагали гроші у людей з інвалідністю

Фото: moz.gov.ua

СБУ затримала зловмисників з місцевої лікарні

Лікарів Суворівської міжрайонної філії Одеського обласного центру медико-соціальної експертизи спіймали на хабарі. Причетні до шахрайства медики були затримані співробітниками Служби безпеки України. Операція пройшла в будівлі поліклініки на вулиці Отамана Чепіги. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

За даними спецслужби, медики систематично вимагали хабарі у людей з інвалідністю. У лікарів була конкретна схема вимагання: хворим, які отримали інвалідність, при подачі документів про свої недуги у центр медико-соціальної експертизи повідомляли, що документи складені "неправильно", і шансів отримати відповідні пільги та пенсію в них немає.

Фото: dumskaya.net

Люди з інвалідністю повторно зверталися до лікарів, які оформлювали їм документи. Ті натякали, що за певну суму співробітникам медико-санітарної експертизи їм швидко все оформлять. Лікарі давали контакт "потрібної людини", якою була медсестра. Жінка виступала посередником і брала хабарі - від 400 до 600 доларів за довідку, залежно від ступеня інвалідності.

Виявилося, що займалися вимаганням й інші філії центру, і ряд співробітників міських медзакладів.

За кожного, хто дав хабар, лікарям давали відкат, а дві третини незаконно отриманих коштів ділили члени комісій, ще одна третина заносилася начальству. СБУ проводить обшуки в кабінетах медиків. На робочих місцях трьох членів комісії знайшли 1500 доларів і п'ятнадцять тисяч гривень. У виданні зазначили, що це "виручка" за день роботи.

Раніше повідомлялося, що заступника мера міста Кам'янка-Дніпровська спіймали на хабарі.

У той же день на хабарі затримали головного інспектора Держпраці в Київській області.

А в Житомирській області за хабарі засудили до п'яти років в'язниці слідчого поліції.

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