Проекты группы ICU признаны лучшей практикой КСО бизнеса в Украине, - Фокус

Группа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом
Согласно журналу "Фокус" два социальных проекта финансовой группы ICU отмечены в категории "Лучшие практики социально ответственного бизнеса" в Украине. Высокую оценку получили проекты - "Центр усовершенствования экономической журналистики", основанный ICU совместно с Киевской школой экономики, и издательский проект ICU Business Books.
Центр усовершенствования экономической журналистики основан в прошлом году, и за это время в нем прошли обучение 70 журналистов топовых украинских СМИ: "Интерфакс-Украина", "РБК-Украина", "ЛИГАБизнесИнформ", "Экономическая Правда", "Радио Свобода", ICTV, "5 канала" и многих других.
"Мой личный интерес в работе Центра - помочь журналистам видеть реальную картину мира, а не ту, которую им пытаются навязать", - говорит управляющий партнёр ICU Макар Пасенюк.
По его словам, работа Центра также способствует борьбе с заказной журналистикой.
"Чем острее политическая обстановка в стране, тем больше новостей, в том числе фейковых, появляется в информационном пространстве. Я уверен, что экономически грамотные журналисты не станут тиражировать ложную информацию, если она экономически абсурдна", - подчеркнул Макар Пасенюк.
Вторая социальная инициатива, которую отметил журнал "Фокус" - издательский проект ICU Business Books. Благодаря ему, начиная с 2015 года в Украине появляются международные экономические бестселлеры, давно известные за пределами страны, но не попадающие на полки наших книжных магазинов.
"Это так называемые must read книги, оказавшие большое влияние на думающую публику в Европе и США, но не дошедшие до нашей страны. Издавая эти книги на украинском языке, мы хотим, чтобы качественная специализированная литература была доступна каждому. Чем больше людей будут читать современные экономические книги, а не отталкиваться от советской научной базы или учебников, тем более финансово грамотным станет наше общество", - рассказывает управляющий партнер ICU Константин Стеценко.
Проект не ограничивается сотрудничеством с одним издательством, взаимодействуя с "Нашим Форматом", "Издательством Старого Льва" и другими, ICU постепенно заполняет нишу экономического нон-фикшена на украинском языке.
За 2,5 года библиотека ICU Business Books насчитывает шесть бестселлеров:
Группа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. На данный момент под управлением ICU находятся активы в размере более $500 млн. Мажоритарные владельцы группы - ее управляющие партнеры - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
Ранее управляющий партнер инвестиционной группы ICU Макар Пасенюк рассказал, что явлется ключевым фактором роста экономики.