Проекты группы ICU признаны лучшей практикой КСО бизнеса в Украине, - Фокус

ICU

Группа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом

Согласно журналу "Фокус" два социальных проекта финансовой группы ICU отмечены в категории "Лучшие практики социально ответственного бизнеса" в Украине. Высокую оценку получили проекты - "Центр усовершенствования экономической журналистики", основанный ICU совместно с Киевской школой экономики, и издательский проект ICU Business Books.

Центр усовершенствования экономической журналистики основан в прошлом году, и за это время в нем прошли обучение 70 журналистов топовых украинских СМИ: "Интерфакс-Украина", "РБК-Украина", "ЛИГАБизнесИнформ", "Экономическая Правда", "Радио Свобода", ICTV, "5 канала" и многих других.

"Мой личный интерес в работе Центра - помочь журналистам видеть реальную картину мира, а не ту, которую им пытаются навязать", - говорит управляющий партнёр ICU Макар Пасенюк.

По его словам, работа Центра также способствует борьбе с заказной журналистикой.

"Чем острее политическая обстановка в стране, тем больше новостей, в том числе фейковых, появляется в информационном пространстве. Я уверен, что экономически грамотные журналисты не станут тиражировать ложную информацию, если она экономически абсурдна", - подчеркнул Макар Пасенюк.

Вторая социальная инициатива, которую отметил журнал "Фокус" - издательский проект ICU Business Books. Благодаря ему, начиная с 2015 года в Украине появляются международные экономические бестселлеры, давно известные за пределами страны, но не попадающие на полки наших книжных магазинов.

"Это так называемые must read книги, оказавшие большое влияние на думающую публику в Европе и США, но не дошедшие до нашей страны. Издавая эти книги на украинском языке, мы хотим, чтобы качественная специализированная литература была доступна каждому. Чем больше людей будут читать современные экономические книги, а не отталкиваться от советской научной базы или учебников, тем более финансово грамотным станет наше общество", - рассказывает управляющий партнер ICU Константин Стеценко.

Проект не ограничивается сотрудничеством с одним издательством, взаимодействуя с "Нашим Форматом", "Издательством Старого Льва" и другими, ICU постепенно заполняет нишу экономического нон-фикшена на украинском языке.

За 2,5 года библиотека ICU Business Books насчитывает шесть бестселлеров:

Андерс Аслунд, Сімеон Дянков "Велике переродження";

Пітер Тіль "Від нуля до одиниці";

Тома Пікетті "Капітал у XXI столітті";

Дарон Аджемоґлу, Джеймс Робінсон "Чому нації занепадають";

Христина Фріланд "Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи";

Рендал Рей "Сучасна теорія грошей".

Группа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. На данный момент под управлением ICU находятся активы в размере более $500 млн. Мажоритарные владельцы группы - ее управляющие партнеры - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Ранее управляющий партнер инвестиционной группы ICU Макар Пасенюк рассказал, что явлется ключевым фактором роста экономики.