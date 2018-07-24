Проекти групи ICU визнані кращою практикою КСВ бізнесу в Україні, - Фокус

ICU

Група ICU - незалежна фінансова група, що надає послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом

Згідно журналу "Фокус" два соціальних проекти фінансової групи ICU відзначені в категорії "Кращі практики соціально відповідального бізнесу" в Україні. Високу оцінку отримали проекти - "Центр удосконалення економічної журналістики", заснований ICU спільно з Київською школою економіки, і видавничий проект ICU Business Books.

Центр удосконалення економічної журналістики заснований в минулому році, і за цей час у ньому пройшли навчання 70 журналістів топових українських ЗМІ: "Інтерфакс-Україна", "РБК-Україна", "Лігабізнесінформ", "Економічна Правда", "Радіо Свобода", ICTV, "5 каналу" та багатьох інших.

"Мій особистий інтерес у роботі Центру - допомогти журналістам бачити реальну картину світу, а не ту, яку їм намагаються нав'язати", - говорить керуючий партнер ICU Пасенюк.

За його словами, робота Центру також сприяє боротьбі з замовною журналістикою.

"Чим гостріше політична обстановка в країні, тим більше новин, в тому числі фейкових, з'являється в інформаційному просторі. Я впевнений, що економічно грамотні журналісти не стануть тиражувати неправдиву інформацію, якщо вона економічно абсурдна", - підкреслив Пасенюк.

Друга соціальна ініціатива, яку відзначив журнал "Фокус" - видавничий проект ICU Business Books. Завдяки йому, починаючи з 2015 року в Україні з'являються міжнародні економічні бестселери, давно відомі за межами країни, але не потрапляючі до цього на полиці наших книгарень.

"Це так звані must read книги, які справили великий вплив на думаючу публіку в Європі і США, але не дійшли до нашої країни. Видаючи ці книги українською мовою, ми хочемо, щоб якісна спеціалізована література була доступна кожному. Чим більше людей будуть читати сучасні економічні книги, а не відштовхуватись від радянської наукової бази або підручників, тим більш фінансово грамотним стане наше суспільство", - розповідає керуючий партнер ICU Костянтин Стеценко.

Проект не обмежується співпрацею з одним видавництвом, взаємодіючи з "Нашим Форматом", "Видавництвом Старого Лева" та іншими, ICU поступово заповнює нішу економічного нон-фікшенів українською мовою.

За 2,5 року бібліотека ICU Business Books налічує шість бестселерів:

Андерс Аслунд, Сімеон Дянков "Велике переродження";

Пітер Тіль "Від нуля до одиниці";

Тома Пікетті "Капітал у XXI столітті";

Дарон Аджемоґлу, Джеймс Робінсон "Чому нації занепадають";

Христина Фріланд "Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи";

Рендал Рей "Сучасна теорія грошей".

Група ICU - незалежна фінансова група, що надає послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. На даний момент під управлінням ICU знаходяться активи на суму більше $500 млн. Мажоритарні власники групи - її керуючі партнери - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Раніше керуючий партнер інвестиційної групи ICU Макар Пасенюк розповів, що є ключовим фактором зростання економіки.