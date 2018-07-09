Программу "Доброго ранку, країно!" закрывают за эфир с Тимошенко, – заявление редакции

В редакции заявили, что в течение всего времени, пока выходила программа, коллективу звонили и угрожали закрытием

После эфира с Юлией Тимошенко руководство Национального общественного телевидения сообщило программе "Доброго ранку, країно!" о закрытии. Об этом сегодня в эфире программы, которая выходит на "UA:Первый", сообщила ведущая Татьяна Терехова.

По ее словам, сегодняшний выпуск "Доброго ранку, країно!" может стать последним в эфире "UA:Первый".

"После эфира с Юлией Тимошенко руководство Национального общественного телевидения сообщило, что нас закрывают. То есть канал закрывает самую рейтинговую программу в эфире "UA:Первый" после интервью с оппозиционным политиком. Очевидно, что перед выборами власти не нужна объективная и независимая журналистика", – отметила Терехова.

Она сообщила, что в течение всего времени, пока выходила программа, коллективу звонили и угрожали закрытием.

"Нас критиковали за то, что мы освещаем провал "реформ" и показываем, как действительно живут люди. Нам угрожали закрытием после эфиров оппозиционных политиков. Мы долгое время успешно сопротивлялись наступлению на программу. Сейчас мы понимаем, что один на один с властью выстоять не сможет ни один творческий коллектив", – отметила Терехова.

Ведущая отметила, что программа будет бороться за право на общественное телевидение для общества, а не для власти.

"Очень жаль, что общественное телевидение, прикрываясь лозунгами о защите свобод в Украине, на самом деле, внедряет жесткую цензуру. И закрытие «Доброго ранку, країно!» – один из многих примеров по всей Украине. Но нас не сломать! Свободу слова нельзя выключить рубильником", – резюмировала Татьяна Терехова.

Напомним, 5 июля состоялся эфир "Доброго ранку, країно!" на "UA:Первый", в котором приняла участие Юлия Тимошенко. Она обвинила Петра Порошенко в переговорах с "ЛНР-ДНР" с целью эскалации войны на Востоке Украины и срыва выборов президента в 2019 году.

Также Тимошенко заявила, что Президент Украины Петр Порошенко намерен ввести чрезвычайное положение, чтобы избежать выборов и ради того, чтобы остаться у власти на второй срок.

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