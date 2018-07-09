Програму "Доброго ранку, країно!" закривають за ефір з Тимошенко, – заява редакції

В редакції заявили, що протягом всього часу, поки виходила програма, колективу дзвонили і погрожували закриттям

Після ефіру з Юлією Тимошенко керівництво Національного суспільного телебачення повідомило програму "Доброго ранку, країно!" про закриття. Про це сьогодні в ефірі програми, яка виходить на "UA:Перший", повідомила ведуча Тетяна Терехова.

За її словами, сьогоднішній випуск "Доброго ранку, країно!" може стати останнім в ефірі "UA:Перший".

"Після ефіру з Юлією Тимошенко керівництво Національного суспільного телебачення повідомило, що нас закривають. Тобто канал закриває найрейтинговішу програму в ефірі "UA:Перший" після інтерв’ю з опозиційним політиком. Очевидно, що перед виборами владі не потрібна об’єктивна та незалежна журналістика", – зазначила Терехова.

Вона повідомила, що протягом усього часу, поки виходила програма, колективу телефонували та погрожували закриттям.

"Нас критикували за те, що ми висвітлюємо провал "реформ" і показуємо, як дійсно живуть люди. Нам погрожували закриттям після ефірів опозиційних політиків. Ми тривалий час успішно опиралися наступу на програму. Зараз ми розуміємо, що сам на сам з владою вистояти не зможе жоден творчий колектив", – наголосила Терехова.

Ведуча наголосила, що програма боротиметься за право на суспільне телебачення для суспільства, а не для влади.

"Дуже прикро, що суспільне телебачення, прикриваючись гаслами про захист свобод в Україні, насправді, впроваджує жорстку цензуру. І закриття «Доброго ранку, країно!» — один із багатьох прикладів по всій Україні. Але нас не зламати! Свободу слова не можна вимкнути рубильником", – підсумувала Тетяна Терехова.

Нагадаємо, 5 липня відбувся ефір "Доброго ранку, країно!" на "UA:Перший", в якому взяла участь Юлія Тимошенко. Вона звинуватила Петра Порошенка у переговорах з "ЛНР-ДНР" з метою ескалації війни на Сході України та зриву виборів президента у 2019 році.

Також Тимошенко заявила, що Президент України Петро Порошенко має намір ввести надзвичайний стан для уникнення виборів та заради того, щоб залишитися при владі на другий термін.

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