"Пролежал около месяца": в киевском дворе не замечали погибшего мужчину (фото)

Тело находилось в неестественной позе

В одном из дворов столицы Украины обнаружили тело погибшего мужчины, которое пролежало там около месяца. Об этом сообщил журналист Владислав Антонов на своей странице в Facebook.

"Тело нашел местный житель во дворе своего дома по адресу Леонида Первомайского, 11. Обнаружив находку, мужчина сразу позвонил в полицию. Как он рассказал, мертвого нашел по трупному запаху", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/vlad.dtp)

Более того, по словам Антонова, причину трагедии сейчас выясняют специалисты.

"На место события выехала "скорая" и патрульная полиция. По предварительным данным медиков, мертвый мужчина пролежал во дворе около месяца. Причины смерти будут известны после экспертизы. Однако, как рассказали очевидцы, умерший был наркоманом. Потому, скорее всего, умер от передоза. Также труп лежит в неестественной позе - на коленях", - подчеркнул он.

Фото: тело погибшего мужчины не замечали около месяца (facebook.com/vlad.dtp)

Напомним, в Одесской области нашли тело 10-летнего ребенка, которого смыло волной в Черное море в понедельник, 18 июня. Об этом сообщил глава Килийского городского совета Павел Бойченко на своей странице в Facebook.

"Тело Кирилла нашли спасатели. К сожалению, чуда не произошло. Соболезнование родным и близким", - написал он.

Утонувшего мальчика вынесло на берег в районе вышки (дикого пляжа),На тот момент на месте работала следственно-оперативная группа. Далее тело было направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.

Люди тонут молча (video.rbc.ua)