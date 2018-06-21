"Пролежав близько місяця": у київському дворі не помічали загиблого чоловіка (фото)

Тіло знаходилося в неприродній позі

В одному з дворів столиці України виявили тіло загиблого чоловіка, яке пролежало там близько місяця. Про це повідомив журналіст Владислав Антонов на своїй сторінці в Facebook.

"Тіло знайшов місцевий житель у дворі свого будинку за адресою Леоніда Первомайського, 11. Виявивши знахідку, чоловік одразу зателефонував у поліцію. Як він розповів, знайшов мертвого за трупним запахом", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/vlad.dtp)

Більш того, за словами Антонова, причину трагедії зараз з'ясовують фахівці.

"На місце події виїхала «швидка» і патрульна поліція. За попередніми даними медиків, мертвий чоловік пролежав у дворі біля місяця. Причини смерті будуть відомі після експертизи. Однак, як розповіли очевидці, померлий був наркоманом. Тому, швидше за все, помер від передозу. Також тіло знаходилося в неприродній позі - на колінах", - підкреслив він.

Фото: тіло загиблого чоловіка не помічали близько місяця (facebook.com/vlad.dtp)

Нагадаємо, в Одеській області знайшли тіло 10-річної дитини, яку змило хвилею в Чорне море в понеділок, 18 червня. Про це повідомив голова Кілійської міської ради Павло Бойченко на своїй сторінці в Facebook.

"Тіло Кирила знайшли рятувальники. На жаль, дива не сталося. Співчуття рідним і близьким", - написав він.

Потонулого хлопчика винесло на берег в районі вишки (дикого пляжу),На той момент на місці працювала слідчо-оперативна група. Далі тіло було направлене на експертизу для встановлення точної причини смерті.

Люди тонуть мовчки (video.rbc.ua)