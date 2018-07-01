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Проливные дожди и похолодание: синоптики огорчили украинцев неприятным прогнозом

STYLERLIFE        01.07.2018 - 12:44
Иллюстративное фото: дождь (pixabay.com)
Иллюстративное фото: дождь (pixabay.com)

Большую часть Украины накроют осадки с грозами

Сегодня, 1 июля, большую часть территории Украины накроют осадки и возможными грозами и градом. Об этом сообщает УНИАН.

Так, жителей западной Украины ожидает пасмурная погода с моментными проблесками солнца. Температура будет на уровне 12-15 выше ноля.

Украинцам, проживающим в северных регионах, стоит ожидать небольших осадков с грозами. Столбик термометра будет показывать 10-14 градусов тепла.

Проживающих в восточных регионах страны украинцев ожидает пасмурная и местами дождливая погода. Температура воздуха прогреется до 19-25 градусов выше ноля.

Гражданам, которые проживают в центральных областях Украины, также стоит ожидать пасмурной погоды с частичными осадками. Днем температура воздуха прогреется до 12-13 градусов по Цельсию.

На территории южных областей сегодня будет пасмурная погода с частичными прояснениями. Температура воздуха прогреется до 20-22 градусов тепла.

Фото: прогноз погоды по Украине (pogoda.unian.ua)

В то же время жителей Киева и области стоит ожидать дождливой и пасмурной погоды. Температура за окном прогреется до 12-13 по Цельсию.

Фото: прогноз погоды по Киеву и области (pogoda.unian.ua)

Следует уточнить, что спасатели предупреждают украинцев о возможных градах и сильной непогоде, которая пройдет в северных, восточных областях и Приазовье.

Также сегодня ожидается новая волна подъема воды в реках бассейна Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) и г. Тысменица (Тисменицкий район, Ивано-Франковская обл).

Кстати, знаменитый украинский певец Олег Винник выступил в Ивано-Франковске и смог победить погоду.

Во время всеукраинского тура с новой программой "Ты в курсе", украинский певец Олег Винник посетил Ивано-Франковск. Поклонники артиста отмечают, что накануне концерта весь день шел дождь. И как только Олег Винник поднялся на сцену, дождь прекратился и появилась двойная радуга.

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Теги: лето, похолодание, Дождь, град
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