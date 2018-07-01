Проливні дощі і похолодання: синоптики засмутили українців неприємним прогнозом

Більшу частину України накриють опади з грозами

Сьогодні, 1 липня, більшу частину території України накриють опади і можливими грозами і градом. Про це повідомляє УНІАН.

Так, жителів західної України чекає похмура погода з моментными проблисками сонця. Температура буде на рівні 12-15 вище нуля.

Українцям, які проживають в північних регіонах, варто очікувати невеликих опадів з грозами. Стовпчик термометра показуватиме 10-14 градусів тепла.

Українців, які проживають в східних регіонах країни, чекає похмура і місцями дощова погода. Температура повітря прогріється до 19-25 градусів вище нуля.

Громадянам, які проживають у центральних областях України, також варто очікувати похмурої погоди з частковими опадами. Вдень температура повітря прогріється до 12-13 градусів за Цельсієм.

На території південних областей сьогодні буде хмарна погода з частковими проясненнями. Температура повітря прогріється до 20-22 градусів тепла.

Фото: прогноз погоди по Україні (pogoda.unian.ua)

У той же час жителів Києва та області варто очікувати дощовою і похмурої погоди. Температура за вікном прогріється до 12-13 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Києву і області (pogoda.unian.ua)

Слід уточнити, що рятувальники попереджають українців про можливі гради і сильну негоду, яка пройде в північних, східних областях та Приазов'ї.

Також сьогодні очікується нова хвиля підйому води у річках басейну Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька обл.) і р. Тисмениця (Тисменицький район, Івано-Франківська обл).

До речі, знаменитий український співак Олег Винник виступив в Івано-Франківську і зміг перемогти погоду.

Під час всеукраїнського туру з новою програмою "Ти в курсі", український співак Олег Винник відвідав Івано-Франківськ. Шанувальники артиста відзначають, що напередодні концерту весь день йшов дощ. І як тільки Олег Винник піднявся на сцену, дощ припинився і з'явилася подвійна веселка.

Потрібно соціалізувати ромів - опитування (video.rbc.ua)