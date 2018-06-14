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Предлагают групповой тур - бегите: блогер рассказала о поездке в Италию

STYLERLIFE        14.06.2018 - 17:22
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

По ее словам, туристический рынок "захватили" россияне

В Италии весь рынок экскурсий принадлежит россиянам. Об этом рассказала блогер Елена Гарная в Twitter.

"Вернулась с Италийщины У меня для вас совет. Если вам где-то, кто-то и когда-то будет предлагать групповой тур - бегите. Это как добровольно вступить в колхоз. Весь экскурсионный рынок там захватили кацапы. Экскурсоводы - пропитое русское быдло, которое сравнивает Италию с Санкт-Петербургом", — поделилась впечатлениями блогер.

Скриншот поста (twitter.com/OGarnaya)

Она отметила, что вскоре отошла от группы, потому что не могла выносить такую обстановку.

"Качнули карты, купили суточные билеты и гуляли где хотели и как хотели. Везде мафия, которая торгует билетами в музеи без очереди (дешевле экскурсоводов). Понравилась Флоренция и не туристическая Венеция, немного Рим, но очень грязный", — добавила Елена.

Скриншот поста (twitter.com/OGarnaya)

Ранее блогер восхитился украинской столицей.

"На днях общался с гостями столицы (звучит красиво, да?) и, разумеется, мне задали вопрос, мол, а куда сходить в Киеве? Я сделал традиционное киевское "ээээ...ну...", а потом, улыбнувшись, вдруг понял, что с гордостью готов сбиться со счета. У нас, кажется, есть все, что только можно и даже больше", - написал он.

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Теги: блогер, поездка
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