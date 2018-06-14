Пропонують груповий тур - тікайте: блогер розповіла про поїздку в Італію

За її словами, туристичний ринок "захопили" росіяни

В Італії весь ринок екскурсій належить росіянам. Про це розповіла блогер Олена Гарная в Twitter.

"Повернулася з Італійщіни У мене для вас рада. Якщо вам десь, хтось і колись буде пропонувати груповий тур - біжіть. Це як добровільно вступити в колгосп. Весь екскурсійний ринок там захопили кацапи. Екскурсоводи - пропите російське бидло, яке порівнює Італію з Санкт-Петербургом", - поділилася враженнями блогер.

Скріншот поста (twitter.com/OGarnaya)

Вона зазначила, що незабаром відійшла від групи, тому що не могла виносити таку обстановку.

"Хитнувся карти, купили добові квитки і гуляли де хотіли і як хотіли. Скрізь мафія, яка торгує квитками до музеїв без черги (дешевше екскурсоводів). Сподобалася Флоренція і не туристична Венеція, трохи Рим, але дуже брудний", - додала Олена.

Скріншот поста (twitter.com/OGarnaya)

Раніше блогер захопився українською столицею.

"Днями спілкувався з гостями столиці (звучить красиво, да?) і, зрозуміло, мені поставили запитання, мовляв, а куди сходити в Києві? Я зробив традиційне київське "ееее... ну...", а потім, посміхнувшись, раптом зрозумів, що з гордістю готовий збитися з рахунку. У нас, здається, є все, що тільки можна і навіть більше", - написав він.

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