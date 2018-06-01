"Проснулась от шорохов": жителей Харькова предупредили о наглом воре с отверткой (фото)

Полиция города разыскивает злоумышленника

В Харькове был замечен наглый вор. Неизвестный мужчина при помощи отвертки взламывал окно квартиры. Об инциденте сообщили на странице "Наш Харьков" в соцсети Facebook.

"Утром проснулась от шорохов у окна, встаю с кровати и вижу этого человека, который отверткой взламывает окно", - рассказала жительница квартиры.

Фото: Вор (facebook.com/mykharkov)

"Далее диалог:

— Ты че лезешь?!

— А вы чего не открываете?

Заявление написали, поиски ведутся", - сообщила она.

Скриншот поста (facebook.com/mykharkov)

Инцидент прокомментировали пользователи сети:

"Ого, какая отвертка. Как кирка. Не пойму, как он лезет в дом, не убедившись, что там никого нет? Залез бы, а навстречу ему хозяйка. Что тогда? Постучать или позвонить забыл? Почему не убегает? Афигеть, еще и в диалог вступил".

"А хозяйку бы по голове шваркнул... Вот так спи и бойся, чтоб никто не залез и твой сон не превратился в вечный...".

"Видите такого гостя - ставьте чайник, и кипяточком ему на лысину, или полить бензином/растворителем и поджечь".

"А чего нет решеток на окнах? Время то какое, тем более первый этаж или дом, все должно быть под защитой...".

"Удачное фото, прям хоть на паспорт".

"Им все равно есть дома кто, у моей знакомой ночью залезли, она думала сын пришел, а он спал уже".

"Отверткой в глаз".

Скриншот комментариев (facebook.com/mykharkov)

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