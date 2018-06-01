"Прокинулася від шерехів": жителів Харкова попередили про зухвалого злодія з викруткою (фото)

Поліція міста розшукує зловмисника

У Харкові був помічений нахабний злодій. Невідомий чоловік за допомогою викрутки зламував вікно квартири. Про інцидент повідомили на сторінці "Наш Харків" в соцмережі Facebook.

"Вранці прокинулася від шерехів біля вікна, встаю з ліжка і бачу цього чоловіка, який викруткою зламує вікно", - розповіла мешканка квартири.

Фото: Злодій (facebook.com/mykharkov)

"Далі діалог:

— Ти чого лізеш?!

— А ви чого не відкриваєте?

Заяву написали, пошуки ведуться", - повідомила вона.

Скріншот поста (facebook.com/mykharkov)

Інцидент прокоментували користувачі мережі:

"Ого, яка викрутка. Як кірка. Не збагну, як він лізе в будинок, не переконавшись, що там нікого немає? Заліз би, а назустріч йому господиня. Що тоді? Постукати або зателефонувати забув? Чому не тікає? Афігеть, ще й в діалог вступив".

"А господиню б по голові шваркнув... Ось так спи і бійся, щоб ніхто не заліз і твій сон не перетворився на вічний...".

"Бачите такого гостя - ставте чайник, і окропом йому на лисину, або полити бензином/розчинником і підпалити".

"А чого немає ґрат на вікнах? Час який, тим більше перший поверх або будинок, все має бути під захистом...".

"Вдале фото, прям хоч на паспорт".

"Їм все одно хто є вдома, у моєї знайомої вночі залізли, вона думала син прийшов, а він вже спав".

"Викруткою в око".

Скріншот коментарів (facebook.com/mykharkov)

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