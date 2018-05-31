"Бариста-обманщик": в Киеве ищут парня, ограбившего кофейню

Отмечается, что паспорт поддельный

В Киеве разыскивают парня, который устроился баристой в кофейню, а потом исчез с выручкой и дорогой кофемолкой. Об этом сообщают на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что парень вышел на работу в кофейне на Позняках, предъявил скорее всего поддельный паспорт, а через два дня украл 2000 гривен и кофемолку за 250 евро.

"Сегодня утром в кофейни на Позняках вынес кассу (примерно 2000 грн) и кофемолку фирмы Cunil стоимостью 250€. Человек, который совершил кражу, пару дней назад устроился к нам на работу. Скорее всего, паспорт поддельный.

Если кто владеет информацией об этой трудолюбивой личности, пожалуйста, сообщите", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях отметили, что паспорт поддельный, так как на нем отсутствует штамп.

"Штампа нет на фотке - левая фотка в паспорте", - написал Рон Рон.

"Через паспортные столы искать по фото", - отметил Виктор Шумейко.

"Ну да, как написали выше паспорт левый", - прокомментировала Таша.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

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