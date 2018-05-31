"Разводит" пассажиров: в сети рассказали о мошенниках в поездах Украины (видео)

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такую информацию

В сети рассказали о том, как мошенники выманивают деньги у пассажиров поездов. Об этом написала журналист Мария Давыденко на своей странице в Facebook.

Девушка решила поделиться с читателями эмоциями от инцидента, который случился с ней во время путешествия в поезде Киев-Покровск.

Она обратила внимание, что один парень постоянно просит у пассажиров деньги на какие-то нужды. Мария заподозрила что он обманывает людей и занимается мошенничеством, поэтому решила снять его на видео.

"Этот парень постоянно "разводит" пассажиров поезда Киев-Покровск (и считаю, что и других): просит деньги на билет - типа у него какой-то форс-мажор. Я часто бываю в Киеве, поэтому он мне уже не впервые попадает на глаза с этим спектаклем. Сегодня уже не удержалась и сделала ему и его подруге замечание, что вижу их постоянно. К тому же сняла этих артистов на видео. Посмотрите, какая реакция у них", - написала она.

"Р.S. Если есть потребность отдать деньги, лучше помочь ребятам на фронте, онкобольным и другим, а эти пусть идут работают!" – добавляет Давыденко.

Скриншот поста (facebook.com/МаріяДавиденко)

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот инцидент.

"Развод на "лох*в", не понимаю, почему пассажиры демонстрируют такой наивный туризм. Но удивляет реакция стюартов - проходят мимо, не реагируя, как-то подозрительно", - пишет Светлана Кашенець.

Скриншот комментариев (facebook.com/МаріяДавиденко)

Скриншот комментариев (facebook.com/МаріяДавиденко)

Ранее сообщалось, что в Киеве у маршрутки №32 на ходу отвалилось колесо. Авария произошла возле метро "Нивки".

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