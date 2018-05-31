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"Розводить" пасажирів: в мережі розповіли про шахраїв в поїздах України (відео)

STYLERLIFE        31.05.2018 - 14:35
Фото: pz.gov.ua
Фото: pz.gov.ua

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на таку інформацію

В мережі розповіли про те, як шахраї виманюють гроші в пасажирів поїздів. Про це написала журналіст Марія Давиденко на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина вирішила поділитися з читачами емоціями від інциденту, який трапився з нею під час подорожі в поїзді Київ-Покровськ.

Вона звернула увагу, що один хлопець постійно просить у пасажирів гроші на якісь потреби. Марія запідозрила що він обманює людей і займається шахрайством, тому вирішила зняти його на відео.

"Цей хлопець постійно "розводить" пасажирів потягу Київ-Покровськ (і вважаю, що і інших): просить гроші на квіток - типу в нього якийсь форс-мажор. Я часто буваю у Києві, тому він мені вже не вперше потрапляє на очі з цією виставою. Сьогодні вже не втрималася і зробила йому і його подрузі зауваження, що бачу їх постійно. До того ж зняла цих артистів на відео. Погляньте, яка реакція у них", - написала вона.

"Р.S. Якщо є потреба віддати гроші, краще допомогти хлопцям на фронті, онкохворим і іншим, а ці хай йдуть працюють!" – додає Давиденко.

Скріншот поста (facebook.com/МаріяДавиденко)

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цей інцидент.

"Розвод на "лох*в", не розумію, чому пасажири демонструють такий наївний туризм. Але дивує реакція стюартів - проходять повз, не реагуючи, як-то підозріло", - пише Світлана Кашенець.

Скріншот коментарів (facebook.com/МаріяДавиденко)

Скріншот коментарів (facebook.com/МаріяДавиденко)

Раніше повідомлялося, що у Києві у маршрутки №32 на ходу відвалилося колесо. Аварія сталася біля метро "Нивки".

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Теги: Мошенники, попрошайка
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