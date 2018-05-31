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У Києві в маршрутки на ходу відвалилося колесо (відео)

STYLERLIFE        31.05.2018 - 13:50
Фото: Маршрутка (РБК-Україна)
Фото: Маршрутка (РБК-Україна)

На щастя, в аварії ніхто не постраждав

У Києві у маршрутки №32 на ходу відвалилося колесо. Аварія сталася біля метро "Нивки". Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

"На щастя, аварія сталася прямо на кінцевій, як тільки маршрутне таксі відїхало на 3 метри від зупинки. Обійшлося без постраждалих", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Відео: У маршрутки в Києві відвалилося колесо (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі відреагували на цей інцидент в коментарях.

"16 гривень за проїзд буде норм, щоб колеса не відвалювалися? Або краще 32! Так!" - написав Рон Рон.

"Це бус катається по вул. Білецькій. На цій вулиці не те, що колесо, двигун може відвалиться", - прокоментував Артем Шуляк.

"Нормас...Це не той №32, у якого в липні минулого року вилетіло скло на вул. Білецькій?" - запитав Андрій Герницкий.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Як раніше повідомлялося, у Волинській області водій нахабно відмовив у безкоштовному проїзді дітям загиблого бійця АТО.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті

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