В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо (видео)

К счастью, в аварии никто не пострадал
В Киеве у маршрутки №32 на ходу отвалилось колесо. Авария произошла возле метро "Нивки". Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"К счастью, авария произошла прямо на конечной, как только маршрутное такси отъехало на 3 метра от остановки. Обошлось без пострадавших", - сказано в сообщении.
Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)
Видео: У маршрутки в Киеве отвалилось колесо (facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети отреагировали на данный инцидент в комментариях.
"16 гривен за проезд будет норм, чтоб колеса не отваливались? Или лучше 32! Да!" - написал Рон Рон.
"Это бус катается по ул. Белецкой. На этой улице не то, что колесо, двигатель может отвалится", - прокомментировал Артем Шуляк.
"Нормас...Это не тот №32, у которого в июле прошлого года вылетело стекло на ул.Белицкой?" - спросил Андрей Герницкий.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
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