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В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо (видео)

STYLERLIFE        31.05.2018 - 13:50
Фото: Маршрутка (РБК-Украина)
Фото: Маршрутка (РБК-Украина)

К счастью, в аварии никто не пострадал

В Киеве у маршрутки №32 на ходу отвалилось колесо. Авария произошла возле метро "Нивки". Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"К счастью, авария произошла прямо на конечной, как только маршрутное такси отъехало на 3 метра от остановки. Обошлось без пострадавших", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Видео: У маршрутки в Киеве отвалилось колесо (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети отреагировали на данный инцидент в комментариях.

"16 гривен за проезд будет норм, чтоб колеса не отваливались? Или лучше 32! Да!" - написал Рон Рон.

"Это бус катается по ул. Белецкой. На этой улице не то, что колесо, двигатель может отвалится", - прокомментировал Артем Шуляк.

"Нормас...Это не тот №32, у которого в июле прошлого года вылетело стекло на ул.Белицкой?" - спросил Андрей Герницкий.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как ранее сообщалось, в Волынской области водитель нагло отказал в бесплатном проезде детям погибшего бойца АТО.

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