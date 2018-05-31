"Бариста-обманщик": у Києві шукають хлопця, який пограбував кав'ярню

Зазначається, що паспорт підроблений

У Києві розшукують хлопця, який влаштувався баристой в кав'ярню, а потім зник з виручкою і дорогою кавомолкою. Про це повідомляють на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

Наголошується, що хлопець вийшов на роботу у кав'ярні на Позняках, пред'явив швидше за все підроблений паспорт, а через два дні вкрав 2000 гривень і кавомолку за 250 євро.

"Сьогодні вранці в кав'ярні на Позняках виніс касу (приблизно 2000 грн) і кавомолку фірми Cunil вартістю 250€. Чоловік, який скоїв крадіжку, пару днів назад влаштувався до нас на роботу. Швидше за все, паспорт підроблений.

Якщо хтось володіє інформацією про цей працелюбної особистості, будь ласка, повідомте", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях відзначили, що паспорт підроблений, так як на ньому відсутній штамп.

"немає Штампу на фотці - ліва фотка в паспорті", - написав Рон Рон.

"Через паспортні столи шукати по фото", - зазначив Віктор Шумейко.

"Ну так, як написали вище паспорт лівий", - прокоментувала Таша.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

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