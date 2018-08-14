Просто ударился головой: отец мажора из Ровно прокомментировал угрозы журналистке

Андрей Бузинарский (Кадр из видео)

Отец уверен, что сын был абсолютно трезвым

Бывший руководитель Ровенской организации "Украинский выбор" Михаил Бузинарский прокомментировал ДТП с участием своего сына Андрея и угрозы, которыми он осыпал журналистку Инну Билецкую. Об этом пишет "Четверта влада".

Михаил Бузинарский сообщил, что его сын не был в состоянии алкогольного опьянения.

"Я не видел никаких документов на сегодня подтверждающих что он был в нетрезвом состоянии. Но я осуждаю вообще, что человек садится за руль в нетрезвом состоянии", - сообщил он.

Кроме того, он признался, что осуждает управление автомобилем в нетрезвом виде и даже лично разрабатывал законопроект об увеличении ответственности за данное правонарушение.

Также он утверждает, что в ДТП виноваты оба водителя, так как оба поехали на предупреждающий знак светофора.

"Я не эксперт, но по тому, что я видел там, "обоюдка", потому что там "желтый" с обеих сторон горел", - сказал Бузинарский.

А вот тот факт, что его сын угрожал журналисту UA Ровно, экс-руководитель проекта "Украинский выбор", отрицает. Он объясняет это тем, что его сын Андрей получил травму в результате ДТП и не понимал, что говорит.

"Думаю да, просто после такого серьезного ДТП он ударился головой. В то время человек находится в стрессовом состоянии, и он не осознает, что говорит... Во-вторых, вы говорите, что он был в нетрезвом состоянии, поэтому, я просто считаю, что он не осознавал, что он говорит, и кому он это говорит. Она не предъявила удостоверение. Поэтому я думаю, что здесь два фактора, он не разобрался что это журналист, а главное, что после такого ДТП человек не думает, что ему говорить ", - сказал Бузинарский.

Как сообщили в полиции, Андрей Бузинарский нарушил ПДД, что повлекло телесные повреждения и угрожал журналисту. Также он является подсудимым за хранение наркотиков (большая партия метамфетамина) по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. После совершения ДТП, у младшего Бузинарского обнаружили в крови 2,14 промиле алкоголя, при норме 0,2 промиле.

Сейчас в полиции готовят ходатайство в суд чтобы провести все необходимые экспертизы.

Напомним, ранее мы писали о том, что сын экс-соратника Медведчука спровоцировал ДТП и угрожал журналистке.

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Видео: РБК-Украина