Просто вдарився головою: батько мажора з Рівного прокоментував погрози журналістці

Андрій Бузинарский (Кадр з відео)

Батько впевнений, що син був абсолютно тверезим

Колишній керівник Рівненської організації "Український вибір" Михайло Бузинарский прокоментував ДТП за участю свого сина Андрія й загрози, якими він осипав журналістку Інну Білецьку. Про це пише "Четверта влада".

Михайло Бузинарский повідомив, що його син не був у стані алкогольного сп'яніння.

"Я не бачив ніяких документів, що на сьогодні підтверджують що він був у нетверезому стані. Але я засуджую взагалі, що людина сідає за кермо в нетверезому стані", - повідомив він.

Крім того, він зізнався, що засуджує управління автомобілем в нетверезому вигляді і навіть особисто розробляв законопроект про збільшення відповідальності за дане правопорушення.

Також він стверджує, що в ДТП винні обидва водії, так як обидва поїхали на попереджувальний знак світлофора.

"Я не експерт, але з того, що я бачив там, "обоюдка", тому що там "жовтий" з обох сторін горів", - сказав Бузинарский.

А ось той факт, що його син погрожував журналісту UA Рівне, екс-керівник проекту "Український вибір", заперечує. Він пояснює це тим, що його син Андрій отримав травму в результаті ДТП і не розумів, що говорить.

"Думаю, так, просто після такого серйозного ДТП він вдарився головою. У той час людина знаходиться у стресовому стані, і не усвідомлює, що говорить... По-друге, ви говорите, що він був у нетверезому стані, тому, я просто вважаю, що він не усвідомлював, що він говорить, і кому він це говорить. Вона не пред'явила посвідчення. Тому я думаю, що тут два чинники, що він не розібрався що це журналіст, а головне, що після такого ДТП чоловік не думає, що йому говорити ", - сказав Бузинарский.

Як повідомили в поліції, Андрій Бузинарский порушив ПДР, що спричинило тілесні ушкодження і погрожував журналісту. Також він є підсудним за зберігання наркотиків (велика партія метамфетаміну) за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Після скоєння ДТП, у молодшого Бузинарского виявили в крові 2,14 проміле алкоголю, при нормі 0,2 проміле.

Зараз в поліції готують клопотання в суд щоб провести всі необхідні експертизи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що син екс-соратника Медведчука спровокував ДТП і погрожував журналістці.

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Відео: РБК-Україна