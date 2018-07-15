"Просто волшебный эффект": выполнить боевое задание бойцам ВСУ помог борщ

Фото: Борщ (facebook.com/cafedi)

За традиционным украинским блюдом возникала целая очередь

Во время военных учений "Combined Resolve" украинские бойцы сумели выполнить боевое задание благодаря традиционному украинскому блюду. Об этом рассказал один из координаторов обороны Донецкого аэропорта, который ныне является заместителем командира 79-й бригады подполковник Максим Миргородский, передает Facenews.

"На полигоне существует условный поселок Убенсдорф, где роль его жителей – обычных бюргеров, депутатов, полицейских, уголовников и т.д. – играли специально набранные 150 актеров. Судя по всему, им платили за то, чтобы они мешали нам выполнять задачи по обороне поселка. Эти люди устраивали "демонстрации", растаскивали баррикады и даже воровали наши мины", - сказал он.

Однако изменить ситуацию, по словам Миргородского, помог простой украинский борщ из сухпайка.

"…устроили угощение национальным блюдом из сухого пайка – борщом, что оказало просто волшебный эффект! С тех пор мы спокойно устанавливали минные поля и восстанавливали баррикады. Никаких конфликтов с убенсдорфцамы не возникало", - подчеркнул он.

Также украинский военный уточнил, что после этого за украинским угощением приходили даже иностранные военные, что привело к образованию небольшой очереди.

Кстати, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 14 июля, были ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Как сообщается, российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутового, Широкиного, Водяного и Павлополя.

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