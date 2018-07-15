"Просто чарівний ефект": виконати бойове завдання бійцям ВСУ допоміг борщ

Фото: Борщ (facebook.com/cafedi)

За традиційним українським блюдом виникала ціла черга

Під час військових навчань "Combined Resolve" українські бійці зуміли виконати бойове завдання завдяки традиційній українській страві. Про це розповів один з координаторів оборони Донецького аеропорту, який нині є заступником командира 79-ї бригади підполковник Максим Миргородський, передає Facenews.

"На полігоні існує умовний селище Убенсдорф, де роль його жителів – звичайних бюргерів, депутатів, поліцейських, кримінальних і т. д. – грали спеціально набрані 150 акторів. Судячи з усього, їм платили за те, щоб вони заважали нам виконувати завдання по обороні селища. Ці люди влаштовували "демонстрації", розтягували барикади і навіть крали наші міни", - сказав він.

Проте змінити ситуацію, за словами Миргородського, допоміг простий український борщ із сухпайка.

"...влаштували частування національним блюдом з сухого пайка – борщем, що надало просто чарівний ефект! З тих пір ми спокійно встановлювали мінні поля і відновлювали барикади. Ніяких конфліктів з убенсдорфцами не виникало", - підкреслив він.

Також український військовий уточнив, що після цього за українським частуванням приходили навіть іноземні військові, що призвело до утворення невеликої черги.

До речі, в районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 14 липня, були поранені двоє українських військових. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Як повідомляється, російські окупаційні війська проявляли активність і вели вогонь по захисникам Кримського, Новотошковского, Новолуганского, Залізного, Мар'їнки, Авдіївки, Красногорівки, Пісків, Талаковки, Гнутового, Широкиного, Водяного і Павлополя.

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