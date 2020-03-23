Как провести карантин с пользой? Советы эксперта

Образовательный Хаб города Киева

Советы, как провести вынужденный отпуск с пользой

Ассоциация инновационного и цифрового образования в рамках реализации социального проекта "Образовательный Хаб города Киева" предоставляет возможность бесплатно овладеть навыками, которые необходимы каждому предпринимателю, в рубрике "Советы&Лайфхаки для предпринимателей". О том, как провести карантин с пользой - рассказывает тренер по личной эффективности Владимир Страшко.

Сегодня в социальных сетях распространяются статьи о том, чем лучше заняться во время вынужденного отпуска. Люди предлагают друг другу различные образовательные онлайн-курсы, книги, фильмы, сериалы и тому подобное. И ты вроде как понимаешь, что времени еще много, работы – не очень, то есть ты точно сможешь успеть сделать все, что хочется. В своем представлении. Но что, скорее всего, произойдет в реальной жизни? Начнешь заниматься бытовыми делами, выполнять профессиональные задачи, немного посмотришь ленту в социальных сетях и все, карантин закончился, а с ним и планы на саморазвитие и образование.

Для того, чтобы этого не произошло, нужно правильно организовать свой день. Да, планировать нужно не только рабочие дела, но и свободное время. Как это сделать? Держи пошаговую инструкцию!

Первое, ты должен записать все дела, которые бы хотел выполнить, в единый список. Пиши туда абсолютно все! Посмотреть сериал, прочитать книгу, записаться на онлайн курс английского (испанского, турецкого...), провести совещание по скайпу, сделать отчет – пиши по максимуму, все, что есть!

Второе, рассортируй список дел. Нужно выделить три типа дел: одношаговые действия, проекты и хорошие идеи. Одношаговые действия - такие дела, которые можно взять и сделать за один раз. Например, посмотреть фильм – это одношаговое дело. Убрать в квартире, заказать туалетную бумагу домой – тоже. А вот прочитать книгу (если в ней не 30 страниц), уже нельзя назвать одношаговыи делом, ведь этот процесс занимает много времени. Если задача состоит из двух или большего количества одношаговых дел, или, как в примере с книгой, занимает много времени – отнеси его к категории "проект". И у нас остаются дела из категории "хорошие идеи". Это такие дела, которые бы нам хотелось когда-то сделать, но сейчас нет мотивации или актуальность браться за них. Теперь подели свои дела по трем категориям и поехали дальше.

Третье, спланируй свой день. В первую очередь планируй дела, которые привязаны к определенному времени: совещания по скайпу, телефонная связь с клиентом и тому подобное. Так ты поймешь, когда точно будешь занятым. После этого запланируй одношаговые дела и выполнения первых шагов проектов. Да, именно первых шагов. Потому что наш мозг не понимает, что означает "выучить английский онлайн". Это кажется ему очень сложным и не понятным. А если задача будет сформулирована как "найти и зарегистрироваться на онлайн курс английского" - это уже значительно легче, не так ли?

А что делать с "хорошими идеями"? Ничего с ними не делай. Если не имеешь мотивации или дело не актуальна – лучше зафиксируй ее в отдельной заметке и вернись к ней позже, возможно тогда мотивация появится.

В результате ты получишь список дел на каждый день, где будет указано когда и что ты должен сделать. Но это еще не все. Самое главное сейчас четко выполнять все, что запланировал: если во вторник ты планируешь посмотреть первую серию "Игры престолов" - извини, но нужно посмотреть, если в среду вечером ты хотел прочитать книгу – есть мотивация или нет – читай! Такой подход приведет к тому, что твоя личная эффективность сильно возрастет, а значит, карантин пойдет тебе на пользу и ты будешь с радостью вспоминать это время, которое ты инвестировал в себя

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