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Прыгнул в штормовой Днепр: в Светловодске ищут героя, который спас жизнь ребенку

STYLERLIFE        01.06.2018 - 12:08
Скриншот из видео
Скриншот из видео

Спасителя мальчика зафиксировала камера видеонаблюдения

В Светловодске родители ребенка разыскивают мужчину, который спас из штормового Днепра их мальчика. Назар Стеблина закончил первый класс и родители в первый раз отпустили его самого гулять. Ребенок решил с другом пойти посмотреть на Днепр, но не удержался на бетонной плите и сорвался вниз.

Это увидела девушка и позвала на помощь. Мужчина, проходивший мимо, прыгнул в штормовую воду за ребенком и спас его, сообщается в сюжете ТСН.

"Поскользнулся, потом меня волной смыло, начал терять равновесие и тонуть", - рассказал спасенный мальчик.

Видео: Мужчина спас мальчика из Днепра (tsn.ua)

Спаситель попал на кадры видеозаписи, он завернул мальчика в теплые вещи, передал врачам скорой помощи и исчез.

Ребенок двое суток пролежал в реанимации, а когда опасность миновала, родители бросились искать спасителя и девушку, которая позвала на помощь, чтобы поблагодарить их.Они обошли все соседние дома, но спаситель их сына так и не нашелся.

"Большое спасибо, что рядом оказались люди, которые спасли нам ребенка. Слов нет", - признается мама Назара. 

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Теги: герой, ребенок
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