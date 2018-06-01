Прыгнул в штормовой Днепр: в Светловодске ищут героя, который спас жизнь ребенку

Спасителя мальчика зафиксировала камера видеонаблюдения

В Светловодске родители ребенка разыскивают мужчину, который спас из штормового Днепра их мальчика. Назар Стеблина закончил первый класс и родители в первый раз отпустили его самого гулять. Ребенок решил с другом пойти посмотреть на Днепр, но не удержался на бетонной плите и сорвался вниз.

Это увидела девушка и позвала на помощь. Мужчина, проходивший мимо, прыгнул в штормовую воду за ребенком и спас его, сообщается в сюжете ТСН.

"Поскользнулся, потом меня волной смыло, начал терять равновесие и тонуть", - рассказал спасенный мальчик.

Видео: Мужчина спас мальчика из Днепра (tsn.ua)

Спаситель попал на кадры видеозаписи, он завернул мальчика в теплые вещи, передал врачам скорой помощи и исчез.

Ребенок двое суток пролежал в реанимации, а когда опасность миновала, родители бросились искать спасителя и девушку, которая позвала на помощь, чтобы поблагодарить их.Они обошли все соседние дома, но спаситель их сына так и не нашелся.

"Большое спасибо, что рядом оказались люди, которые спасли нам ребенка. Слов нет", - признается мама Назара.

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