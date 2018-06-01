Стрибнув у штормове Дніпро: в Світловодську шукають героя, який врятував життя дитині

Спасителя хлопчика зафіксувала камера відеоспостереження

У Світловодську батьки дитини розшукують чоловіка, який врятував з штормового Дніпра їх хлопчика. Назар Стеблина закінчив перший клас і батьки вперше відпустили його самого гуляти. Дитина вирішила з другом піти подивитися на Дніпро, але не втрималася на бетонній плиті і зірвалася вниз.

Це побачила дівчина й покликала на допомогу. Чоловік, що проходив повз, стрибнув у штормову воду за дитиною і врятував хлопчика, повідомляється в сюжеті ТСН.

"Послизнувся, потім мене хвилею змило, почав втрачати рівновагу і тонути", - розповів врятований хлопчик.

Відео: Чоловік врятував хлопчика з Дніпра (tsn.ua)

Спаситель потрапив на кадри відеозапису, він завернув хлопчика в теплі речі, передав лікарям швидкої допомоги і зник.

Дитина дві доби пролежала у реанімації, а коли небезпека минула, батьки кинулися шукати спасителя і дівчину, яка покликала на допомогу, щоб подякувати їм. тьВони обійшли всі сусідні будинки, але спаситель їх сина так і не знайшовся.

"Велике спасибі, що поряд опинилися люди, які врятували нам дитину. Слів немає", - зізнається мама Назара.

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