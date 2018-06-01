Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Стрибнув у штормове Дніпро: в Світловодську шукають героя, який врятував життя дитині

STYLERLIFE        01.06.2018 - 12:08
Скріншот з відео
Скріншот з відео

Спасителя хлопчика зафіксувала камера відеоспостереження

У Світловодську батьки дитини розшукують чоловіка, який врятував з штормового Дніпра їх хлопчика. Назар Стеблина закінчив перший клас і батьки вперше відпустили його самого гуляти. Дитина вирішила з другом піти подивитися на Дніпро, але не втрималася на бетонній плиті і зірвалася вниз.

Це побачила дівчина й покликала на допомогу. Чоловік, що проходив повз, стрибнув у штормову воду за дитиною і врятував хлопчика, повідомляється в сюжеті ТСН.

"Послизнувся, потім мене хвилею змило, почав втрачати рівновагу і тонути", - розповів врятований хлопчик.

Відео: Чоловік врятував хлопчика з Дніпра (tsn.ua)

Спаситель потрапив на кадри відеозапису, він завернув хлопчика в теплі речі, передав лікарям швидкої допомоги і зник.

Дитина дві доби пролежала у реанімації, а коли небезпека минула, батьки кинулися шукати спасителя і дівчину, яка покликала на допомогу, щоб подякувати їм. тьВони обійшли всі сусідні будинки, але спаситель їх сина так і не знайшовся.

"Велике спасибі, що поряд опинилися люди, які врятували нам дитину. Слів немає", - зізнається мама Назара.

Читайте також, плавав у забороненому місці: у Києві сталася трагедія зі школярем (фото).

У Києві з вікна випав чотирирічний хлопчик Потрібна допомога: маленький Іллюша потребує термінової операції
Теги: герой, дитина
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top