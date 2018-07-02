"Психиатр уже здесь не поможет": Путин присвоил частям армии РФ имена украинских городов

Полкам и дивизиям российской армии присвоены имена Львова, Житомира и Нежина

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил почетные наименования ряду полков и дивизий российской армии.

Как говорится в соответствующем указе, это сделано "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

Интересно, что согласно указу Путина 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк - "гвардейский Житомирско-Берлинский", а 163-й танковый полк - "гвардейский Нежинский".

Указы Путина о присвоении почетных наименований (скриншот)

Кроме того, ряду частей армии РФ были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Беларуси, Польши, Румынии и Германии.

Конечно же, пользователи сети высмеяли такой странный и вместе с тем циничный указ российского гаранта.

Скриншот комментария (twitter.com/LyapunovS)

"На самом деле, это страшно. Меня охватил легкий ужас от такой новости. Не психиатр я, но, думаю, и он уже здесь не поможет. Успеть бы изолировать от беды подальше и под 7 замков, но некому. От слова "совсем", - написал один из пользователей.

Скриншот поста (twitter.com/DJ__Trump)

"Где полк в честь Бандеры и Шухевича?" - поинтересовался другой юзер.

Скриншот комментария (twitter.com/LyapunovS)

Скриншот поста (twitter.com/DJ__Trump)

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