"Психіатр уже тут не допоможе": Путін присвоїв частинам армії РФ імена українських міст

Полкам і дивізіям російської армії присвоєно імена Львова, Житомира та Ніжина

Президент Російської Федерації Володимир Путін присвоїв почесні найменування ряду полків і дивізій російської армії.

Як йдеться у відповідному указі, це зроблено "з метою збереження славних військових історичних традицій, виховання військовослужбовців у дусі відданості Вітчизні та вірності військовому обов'язку".

Цікаво, що згідно з указом Путіна 6-й танковий полк російської армії відтепер носить почесне найменування "гвардійський Львівський", 68-й танковий полк - "гвардійський Житомирсько-Берлінський", а 163-й танковий полк - "гвардійський Ніжинський".

Укази Путіна про присвоєння почесних найменувань (скріншот)

Крім того, ряду частин армії РФ були присвоєні почесні найменування, що включають в себе назви міст Білорусі, Польщі, Румунії та Німеччини.

Звичайно ж, користувачі мережі висміяли такий дивний і разом з тим цинічний указ російського гаранта.

Скріншот коментарів twitter.com/LyapunovS)

"Насправді, це страшно. Мене охопив легкий жах від такої новини. Я не психіатр, але, думаю, і він уже тут не допоможе. Встигнути б ізолювати від біди подалі і під 7 замків, але нікому. Від слова "зовсім", - написав один з користувачів.

Скріншот поста (twitter.com/DJ__Trump)

"Де полк на честь Бандери і Шухевича?" - поцікавився інший юзер.

Скріншот коментарів twitter.com/LyapunovS)

Скріншот поста (twitter.com/DJ__Trump)

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