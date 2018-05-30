"Психопатический анклав": Тука рассказал о смертной казни в "ДНР" (видео)

По его словам, точной цифры узников боевиков никто не знает

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что в самопровозглашенной "ДНР" боевики применяют смертную казнь против своих узников. Об этом Тука сообщил в эфире "5 канала".

Он отметил, что что располагает лишь ориентировочные цифрами количества политзаключенных, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса.

"Есть только ориентировочные цифры. Думаю, что точных данных не знает и сама эта квазивласть", - говорит Тука.

По его словам, речь идет о тысячах осужденных, среди которых "колорадские ополченцы", казаки и сторонники "русского мира".

"Есть люди, которые получили осуждение за совершение уголовных преступлений, есть люди, которые получили приговоры за проукраинские позиции. Есть определенная база осужденных, но мы не можем быть уверены, что она полная. Есть человек, там (в "ДНР") продолжается или закончился "суд", которого обвиняют в шпионаже в пользу Украины", - сказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.

Тука рассказал шокирующий факт, что за "шпионаж в пользу Украины" боевики могут казнить человека.

"А по законам так называемой "ДНР", за это может быть и смертная казнь. Кстати, в этом "психопатическом анклаве" существует смертная казнь", - говорит Георгий.

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Видео: Георгий Тука (youtube.com/5канал)

Ранее Георгий Тука заявил, что для установления устойчивого мира на Донбассе могут понадобиться десятилетия.

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