Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Психопатический анклав": Тука рассказал о смертной казни в "ДНР" (видео)

STYLERLIFE        30.05.2018 - 12:17
Фото: Георгий Тука (РБК-Украина)
Фото: Георгий Тука (РБК-Украина)

По его словам, точной цифры узников боевиков никто не знает

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что в самопровозглашенной "ДНР" боевики применяют смертную казнь против своих узников. Об этом Тука сообщил в эфире "5 канала".

Он отметил, что что располагает лишь ориентировочные цифрами количества политзаключенных, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса.

"Есть только ориентировочные цифры. Думаю, что точных данных не знает и сама эта квазивласть", - говорит Тука.

По его словам, речь идет о тысячах осужденных, среди которых "колорадские ополченцы", казаки и сторонники "русского мира".

"Есть люди, которые получили осуждение за совершение уголовных преступлений, есть люди, которые получили приговоры за проукраинские позиции. Есть определенная база осужденных, но мы не можем быть уверены, что она полная. Есть человек, там (в "ДНР") продолжается или закончился "суд", которого обвиняют в шпионаже в пользу Украины", - сказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.

Тука рассказал шокирующий факт, что за "шпионаж в пользу Украины" боевики могут казнить человека.

"А по законам так называемой "ДНР", за это может быть и смертная казнь. Кстати, в этом "психопатическом анклаве" существует смертная казнь", - говорит Георгий.

Смотреть с 18:58

Видео: Георгий Тука (youtube.com/5канал)

Ранее Георгий Тука заявил, что для установления устойчивого мира на Донбассе могут понадобиться десятилетия.

Коротко о главном за 29 мая

"Большой вопрос": Тука рассказал о возможности объединения квази-"республик" на Донбассе "За вилы браться рано": Тука предостерег от организации "восстания" в "ДНР"-"ЛНР"
Теги: Георгий Тука
"Оборвался трос ": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top