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"Психопатичний анклав": Тука розповів про страти в "ДНР" (відео)

STYLERLIFE        30.05.2018 - 12:17
Фото: Георгій Лою (РБК-Україна)
Фото: Георгій Лою (РБК-Україна)

За його словами, точної цифри в'язнів бойовиків ніхто не знає

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що в самопроголошеної "ДНР" бойовики застосовують смертну кару проти своїх в'язнів. Про це Тука повідомив в ефірі "5 каналу".

Він зазначив, що має лише орієнтовні цифрами кількості політв'язнів, які перебувають на окупованих територіях Донбасу.

"Є тільки орієнтовні цифри. Думаю, що точних даних не знає і сама ця квазивласть", - говорить Тука.

За його словами, мова йде про тисячі засуджених, серед яких "колорадські ополченці", козаки та прихильники "русского мира".

"Є люди, які отримали засудження за скоєння кримінальних злочинів, є люди, які отримали вироки за проукраїнські позиції. Є певна база засуджених, але ми не можемо бути впевнені, що вона повна. Є людина, там (в "ДНР") триває або закінчився "суд", якого звинувачують у шпигунстві на користь України", - сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

Тука розповів шокуючий факт, що за "шпигунство на користь України" бойовики можуть стратити людину.

"А за законами так званої "ДНР", за це може бути і страта. До речі, в цьому "психопатическом анклаві" існує смертна кара", - каже Георгій.

Дивитися з 18:58

Відео: Георгій Тука (youtube.com/5канал)

Раніше Георгій Тука заявив, що для встановлення стійкого миру на Донбасі можуть знадобитися десятиліття.

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Теги: Георгий Тука
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