"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины

Бабушка мечтает дожить до победы и отпраздновать ее с бойцами

Украинка с полесского села Долговоля Владимирецкого района Ровенской области Наталья Гошта не понаслышке знает, что такое война. В 92 года бабушка стала Почетным волонтером Украины. Об этом сообщает "Волынь 24"

"У меня телевизора нет, так включаю радио, хочу знать, что в мире делается. Как-то слушала-слушала, а там рассказывали о войне. Всегда оплакиваю наших погибших солдат. Как-то рассказали о женщине, которая вяжет носки. Поехала во Владимирец к своемуплемяннику и говорю: "Наши люди фронту помогают, кто как может. У меня нет банки с салом или тушенки, то хочу какую-то копейку с пенсии отдать, пусть и моя доля там будет", - рассказывает бабушка как стала волонтером.

Наталия Гошта (фото: facebook.com/volyn24)

Племянник через пару дней приехал к Наталье с волонтером Николаем Юрахом.

"Тот человек возит передачи на войну. А я как раз получила пенсию и дала ему пять "двухсоток "- тысячу гривен. Так стала армии помогать. То меня прославили на весь мир, дали награду "Почетный волонтер Украины". Когда в Владимирцах вручали медаль, то двое военных упали передо мной на колени, так ребята благодарили за помощь", - делится бабушка.

Наталья Гошта не жалуется на свою пенсию и признается, что мечтает дожиты до окончания войны и отпраздновать с бойцами победу.

Напомним, украинцев просят помочь раненым бойцам АТО.