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"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України

STYLERLIFE        25.03.2018 - 13:10
Фото: найстарший волонтер (facebook.com/c14news)
Фото: найстарший волонтер (facebook.com/c14news)

Бабуся мріє дожити до перемоги і відсвяткувати її з бійцями

Українка з поліського села Довговоля Володимирецького району Рівненської області Наталія Гошта не з чуток знає, що таке війна. У 92 роки бабуся стала Почесним волонтером України. Про це повідомляє "Волинь 24"

"У мене телевізора нема, то включаю радіо, хочу знати, що на світі робиться. Якось слухала–слухала, а там розказували про війну. Завше оплакую наших загиблих солдатів. Якось розповіли про жінку, яка в’яже шкарпетки. Поїхала у Володимирець до свого племінника й кажу: "Наші люди фронту помагають, хто як може. У мене немає банки із салом чи тушонки, то хочу якусь копійку з пенсії оддати, хай би і моя частка там була", - розповідає бабуся як стала волонтером.

Наталія Гошта (фото: facebook.com/volyn24)

Племінник через пару днів приїхав до Наталії з волонтером Миколою Юрахом.

"Той чоловік возить передачі на війну. А я якраз отримала пенсію й дала йому п'ять "двохсоток" — тисячу гривень. Так стала армії помагати. То мене прославили на весь світ, дали нагороду "Почесний волонтер України". Коли у Володимирці вручали медаль, то двоє військових упали переді мною на коліна, так хлопці дякували за допомогу", - ділиться бабуся.

Наталія Гошта не скаржиться на свою пенсію і зізнається, що мріє дожити до закінчення війни і відсвяткувати з бійцями перемогу.

Нагадаємо, українців просять допомогти пораненим бійцям АТО.

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Теги: волонтер, пенсионерка
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