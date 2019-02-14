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Пустой холодильник и игрушки под замком: ужасы харьковского детдома

STYLERЖизнь    14.02.2019 - 11:57
Пустой холодильник и игрушки под замком: ужасы харьковского детдома
Коллаж РБК-Украина

Внеплановая проверка обнаружила множество нарушений

12 февраля в харьковском Доме ребенка №3 прошла внеплановая проверка, в ходе которой было обнаружено множество нарушений. Об этом информируют в отчете "Украинской сети за права ребенка".

Планы воспитательной и индивидуальной работы на 2018-2019 год отсутствуют, аттестации педагогических работников проводятся формально. При этом в учреждении, вопреки законодательству, находятся дети, в возрасте 7-8 лет, хотя на деле возраст детей не должен превышать 4-х лет и то только в случае, когда это ребенок с инвалидностью. Другие должны переводиться в образовательных учреждений по достижении 3-летнего возраста. 

Игрушки были заперты в шкафах, в то время как химические и моющие средства стояли на видном месте. Условия содержания довольно странные: банных полотенец у детей нет, меню отсутствует, пробы продуктов не снимаются и не сохраняются.

 

Фото: (facebook.com/українська-мережа-за-права-дитини)

Человек, занимающийся закупкой продуктов в заведение, на момент проверки был в нетрезвом состоянии и объяснений алгоритма закупки продукции предоставить не смог. Сертификаты качества продуктов в заведении отсутствуют. 

В манипуляционном кабинете дома ребенка часть лекарств просроченная, однако, в кладовке старшей медсестры - их куча и они находятся в полном беспорядке. Согласно смете за 2018, заведение получило лекарств на общую сумму 260 тысяч гривен.

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