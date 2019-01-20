Путин хочет, люди нет: как РФ отказывается от украинских товаров

Видео: (youtube.com/Сегодня)

В конце декабря российские власти ввели запрет на ряд продуктов украинского производства. Среди "запрещенки" оказались украинские вина, хлеб, шоколад, детские подгузники, трактора и прицепы. Санкции подобного рода — попытка Кремля ответить на санкции Украины, которые были введены четыре года назад. О том, как санкции повлияли на РФ рассказывает "Сегодня".

Сейчас Россия вынуждена отказаться от потребления более 60 видов товаров украинского производства. В списки на эмбарго попали как товары первой необходимости, так и менее ходовые товары – от хлеба, шоколада и моющих средств, до бумаги, техники и прицепов. Несмотря на введение санкций российский потребитель, как и бизнесмен, от санкционных товаров не отказывается.

К примеру, в самом старом гастрономе российской столицы россияне активно покупают украинские товары — подсолнечное масло, консервы и даже пиво. На отдельных продуктах даже упаковка подписана на украинском языке. Отказаться от украинских товаров не готовы и в другом магазине. В Украине производят продукты международных компаний – соки, сладости, средства гигиены. В список запрещенных попали также средства для мытья. Вот, например, мыло – написано по-украински "тверде туалетне" тоже спокойно лежит на полке.

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Жители Москвы признаются: украинские продукты вкуснее. И жалуются, что санкционные войны негативно отразились на качестве продукции. Запрет украинских товаров стал чисто политическим решением и методом информационного давления, Кремль хотел нанести удар по украинской экономике, а получилось, наоборот. В России уже цены выросли практически в два раза.

В Украине считают, что Киев должен расширять рынки в Европе, чтобы российские санкции не оказали влияния.

"За последний год экспорт в ЕС увеличился на 16% и теперь составляет около 40-42%. Среди европейских стран – две самые большие, куда мы больше всего экспортируем и с которыми у нас позитивное сальдо внешней торговли. Это Польша и Италия", – говорит руководитель проектов Ассоциации экспортеров и импортеров Николай Ларин.

Зато в России до сих пор демонстративно уничтожают импортную еду: бульдозерами давят зарубежные помидоры сыр и яблоки, в то время как за чертой бедности официально 15% россиян.

Напомним, что в Финляндии парламентские партии выступают за сохранение санкций против РФ.

Ранее в Минфине США заявили о необходимости ослабления санкций против РФ.

Кстати, в Австрии объявили 2019-й годом Украины.