Путін хоче, люди ні: як РФ відмовляється від українських товарів

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В кінці грудня російська влада ввела заборону на ряд продуктів українського виробництва. Серед "заборонки" опинилися українські вина, хліб, шоколад, дитячі підгузники, трактори та причепи. Санкції подібного роду — спроба Кремля відповісти на санкції України, які були введені чотири роки тому. Про те, як санкції вплинули на РФ розповідає "Сегодня".

Зараз Росія змушена відмовитися від споживання понад 60 видів товарів українського виробництва. У списки на ембарго потрапили як товари першої необхідності, так і менш ходові товари – від хліба, шоколаду та миючих засобів, до паперу, техніки і причепів. Незважаючи на введення санкцій російський споживач, як і бізнесмен, від санкціонних товарів не відмовляється.

Приміром, у найстарішому гастрономі російської столиці росіяни активно купують українські товари — соняшникову олію, консерви і навіть пиво. На окремих продуктах навіть упаковка підписана українською мовою. Відмовитися від українських товарів не готові і в іншому магазині. В Україні виробляють продукти міжнародних компаній – соки, солодощі, засоби гігієни. У список заборонених потрапили також засоби для миття. Ось, наприклад, мило – написано по-українськи "тверде туалетне" теж спокійно лежить на полиці.

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Мешканці Москви визнаються: українські продукти смачніше. І скаржаться, що санкційні війни негативно позначилися на якості продукції. Заборона українських товарів стало суто політичним рішенням і методом інформаційного тиску, Кремль хотів завдати удару по українській економіці, а вийшло навпаки. У Росії ціни зросли практично в два рази.

В Україні вважають, що Київ повинен розширювати ринки в Європі, щоб російські санкції не мали впливу.

"За останній рік експорт в ЄС збільшився на 16% і тепер становить близько 40-42%. Серед європейських країн – дві найбільші, куди ми найбільше експортуємо і з якими у нас позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Це Польща і Італія", – каже керівник проектів Асоціації експортерів і імпортерів Микола Ларін.

Зате в Росії до цих пір демонстративно нищать імпортну їжу: бульдозерами тиснуть зарубіжні помідори сир і яблука, в той час як за межею бідності офіційно 15% росіян.

Нагадаємо, що у Фінляндії парламентські партії виступають за збереження санкцій проти РФ.

Раніше у Мінфіні США заявили про необхідність послаблення санкцій проти РФ.

До речі, в Австрії оголосили 2019-й роком України.