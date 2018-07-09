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Пыталась остановить пьяного сына: в Ровенской области женщина погибла под колесами трактора (фото)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 18:35
Фото: pixabay.com/jackmac34
Фото: pixabay.com/jackmac34

Водителю грозит тюремное заключение за смерть матери

В Ровенской области под колесами трактора погибла женщина, которая пыталась остановить собственного сына. 30-летний житель села Заозерье с 2,97 промилле алкоголя в крови спешил помочь товарищу вытащить авто из озера. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Трагедия произошла вечером 8 июля.

Мужчине, который в собственном дворе насмерть переехал свою 55-летнюю мать, грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Фото: rv.npu.gov.ua

55-летняя женщина не пускала пьяного сына на тракторе помогать товарищу. Закрывая ворота, она споткнулась и упала. В это время пьяный тракторист уже начал движение и передним колесом совершил наезд на женщину. Водитель сразу остановился, но от полученных травм 55-летняя женщина умерла.

 

Фото: rv.npu.gov.ua

Следственным управлением по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате ДТП погиб работник дорожной службы.

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Теги: полиция, пьяные водители, Ровенская область
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