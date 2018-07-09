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Намагалася зупинити п'яного сина: у Рівненській області жінка загинула під колесами трактора (фото)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 18:35
Фото: pixabay.com/jackmac34
Фото: pixabay.com/jackmac34

Водієві загрожує тюремне ув'язнення за смерть матері

У Рівненській області під колесами трактора загинула жінка, яка намагалася зупинити власного сина. 30-річний житель села Заозер'я з 2,97 проміле алкоголю в крові поспішав допомогти товаришеві витягнути авто з озера. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Трагедія сталася ввечері 8 липня.

Чоловікові, який у власному дворі на смерть переїхав свою 55-річну матір, загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Фото: rv.npu.gov.ua

55-річна жінка не пускала п'яного сина на тракторі допомагати товаришеві. Закриваючи ворота, вона спіткнулася і впала. В цей час п'яний тракторист вже почав рух і переднім колесом скоїв наїзд на жінку. Водій відразу зупинився, але від отриманих травм 55-річна жінка померла.

 

Фото: rv.npu.gov.ua

Слідчим управлінням за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Раніше повідомлялося, що в Київській області в результаті ДТП загинув працівник дорожньої служби.

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Теги: полиция, пьяные водители, Ровенская область
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