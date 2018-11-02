Рабинович: проект "Кандидат" открыл дорогу в политику активным людям из регионов

Вадим Рабинович (фото: пресс-служба политика)

Цель этого проекта – отобрать лучшего кандидата в партию "За життя"

В ближайшее воскресенье во время заключительной серии проекта "Кандидат" украинцы смогут проголосовать и выбрать своего "народного кандидата", который присоединится к политической партии "За життя", чтобы вместе отстаивать интересы простых людей. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат и лидер этой политической силы Вадим Рабинович.

Видео: YouTube/Вадим Рабинович

"Цель этого проекта – отобрать лучшего кандидата. Но это не моя задача, это задача украинцев. Они и будут голосовать за своих фаворитов в это воскресенье. В восемь часов вечера вся страна сможет выбрать из четырех человек того, кто станет нашим партнером. Это будет действительно "народный кандидат", – сказал парламентарий.

Он также считает, что проект "Кандидат" – это хороший опыт создания социального лифта, который познакомил страну с новыми лицами из регионов и позволил подключить их к политическим процессам в Украине.

"Я не знаю других таких проектов, на которых люди смогли бы себя проявить подобным образом. Их видела вся страна, и мы видели, как все это происходило. Мне очень понравился этот проект. Надеюсь, что в воскресенье многие люди проголосуют и выберут самого достойного кандидата", – отметил народный депутат.

Лидер партии "За життя" подчеркнул, что любой из четырех кандидатов в случае победы будет с радостью принят в его команду.

"Я работал с ними почти три месяца, и считаю, что у нас растет блестящая молодежь! Нужно идти в народ, делать вот такие социальные лифты, поднимать людей из регионов. Все четверо – очень достойные люди. Мне эти ребята нравятся. Я думаю, что они все будут работать в партии "За життя". Даже те, кто выбыли из проекта, уже начали работать в наших региональных организациях", – рассказал Рабинович.

Ранее Рабинович заявил, что его партия возродит промышленный потенциал Украины и вернет в страну миллионы эмигрантов.