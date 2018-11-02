Рабінович: проект "Кандидат" відкрив дорогу в політику активним людям з регіонів

Вадим Рабінович (фото: прес-служба політика)

Мета цього проекту – відібрати кращого кандидата в партію "За життя"

У неділю під час заключної серії проекту "Кандидат" українці зможуть проголосувати і вибрати свого "народного кандидата", який приєднається до політичної партії "За життя", щоб разом відстоювати інтереси простих людей. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат і лідер цієї політичної сили Вадим Рабинович.

Відео: YouTube/Вадим Рабінович

"Мета цього проекту – відібрати кращого кандидата. Але це не моє завдання, це завдання українців. Вони і будуть голосувати за своїх фаворитів у цю неділю. У вісім годин вечора вся країна зможе вибрати з чотирьох осіб того, хто стане нашим партнером. Це буде дійсно "народний кандидат", – сказав парламентарій.

Він також вважає, що проект "Кандидат" – це хороший досвід створення соціального ліфта, який познайомив країну з новими особами з регіонів і дозволив підключити їх до політичних процесів в Україні.

"Я не знаю інших таких проектів, на яких люди змогли б проявити себе подібним чином. Їх бачила вся країна, і ми бачили, як все це відбувалося. Мені дуже сподобався цей проект. Сподіваюся, що в неділю багато людей проголосують і виберуть самого гідного кандидата", – зазначив народний депутат.

Лідер партії "За життя" підкреслив, що будь-який з чотирьох кандидатів в разі перемоги буде з радістю прийнятий в його команду.

"Я працював з ними майже три місяці, і вважаю, що у нас росте блискуча молодь! Треба йти в народ, робити ось такі соціальні ліфти, піднімати людей з регіонів. Всі четверо – дуже гідні люди. Мені ці хлопці подобаються. Я думаю, що всі вони будуть працювати в партії "За життя". Навіть ті, хто вибули з проекту, вже почали працювати в наших регіональних організаціях", – розповів Рабінович.

Раніше Рабинович заявив, що його партія відродить промисловий потенціал України і поверне у країну мільйони емігрантів.