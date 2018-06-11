Рабинович: Я прошу "Интер" извиниться по-хорошему, иначе им придется это сделать через суд

Народный депутат сделал громкое заявление

Народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович подает в суд на телеканал "Интер" за клевету и требует официальных извинений от его владельцев – лидеров "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина и Юрия Бойко. Об этом он рассказал в эфире своей авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

Видео: авторская программа Рабиновича (YouTube/Вадим Рабинович)

"В течение полутора лет телеканал "Интер", принадлежащий Юрию Бойко, Сергею Левочкину, а заодно и Дмитрию Фирташу (украинскому олигарху – ред.), каждый день показывали обо мне какие-то сериалы. Вот последовательность. Сначала я якобы купил землю на острове Сен-Мартен. Потом – виллу в Израиле. Потом я будто бы получил пенсию в Израиле, получил там же гражданство. Затем "купил" дом и землю под Киевом. Потом якобы фанаты "Ливерпуля" были избиты по моему заданию. Потом я, согласно их фантазиям, получил российский паспорт. Затем клоуны какие-то ходили и проводили фейковые митинги. Потом я "уехал на Мальдивы", находясь в Киеве и участвуя в прямых эфирах. Еще я будто бы защищал Супрун и Гонтареву, потому что у меня есть с ними бизнес. И все это каждый день показывали по "Интеру", – возмутился парламентарий.

Народный депутат заявил: не отвечал на обвинения, чтобы все эти вопросы проработать с юристами.

"Я нанял юристов и последовательно, шаг за шагом, получил все документы. Сегодня я передал в правоохранительные органы Украины бумаги: первое – об отсутствии у меня острова, да и вообще в жизни я не был на Сен-Мартене, второе – отсутствие виллы в Израиле, третье – подписанный министерством внутренних дел Израиля документ, что у меня нет их гражданства, и так далее по всем пунктам. Теперь я подаю в суд на канал "Интер", – заявил лидер партии "За життя".

Он напомнил, что на днях были опубликованы материалы, касающиеся деятельности Сергея Левочкина по подкупу журналистов и правоохранителей.

"Для того чтобы нам утром проснуться в новой Украине, в другой стране, где что-то начнет меняться, нельзя допускать, чтобы СМИ становились средствами мочилова. Я прошу "Интер" извиниться по-хорошему. Когда я сказал, что арестую вашу виллу во Франции, вы все смеялись. Сегодня вилла Левочкина арестована во Франции. Если вы не извинитесь на "Интере", то я заберу у вас канал. Заберу его в пользу государства Украина. Давно обещали нам общественное телевидение, считаю, что лучше площадки нам не найти. Только благодаря тому, что вы сегодня в хороших отношениях с властью, вы еще как-то держитесь. Но есть еще и закон, с которым у вас скверные отношения. Поэтому я жду извинений. А если их не будет, то мы увидим новый сериал о том, как Левочкин теряет канал", – пообещал Вадим Рабинович.

Напомним, Вадим Рабинович раскрыл секреты нового реалити-шоу "Кандидат".