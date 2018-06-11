Рабінович: Я прошу "Інтер" вибачитися по-доброму, інакше їм доведеться це зробити через суд

Народний депутат зробив гучну заяву

Народний депутат України та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович подає у суд на телеканал "Інтер" за наклеп і вимагає офіційних вибачень від його власників – лідерів "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна і Юрія Бойка. Про це він розповів в ефірі своєї авторської програми "Хто кому Рабинович" на телеканалі "112 Україна".

Відео: авторська програма Рабіновича (YouTube/Вадим Рабинович)

"Протягом півтора років телеканал "Інтер", що належить Юрію Бойко, Сергію Льовочкіну, а заодно і Дмитру Фірташу (українському олігарху – ред.), кожен день показували про мене якісь серіали. Ось послідовність. Спочатку я нібито купив землю на острові Сен-Мартен. Потім – віллу в Ізраїлі. Потім я нібито отримав пенсію в Ізраїлі, отримав там громадянство. Потім "купив" будинок і землю під Києвом. Потім нібито фанати "Ліверпуля" були побиті за моїм завданням. Потім я, згідно їхніх фантазій, отримав російський паспорт. Потім клоуни якісь ходили і проводили фейкові мітинги. Потім я "поїхав на Мальдіви", перебуваючи в Києві і беручи участь у прямих ефірах. Ще я ніби-то захищав Супрун і Гонтареву, тому що у мене є з ними бізнес. І все це кожен день показували по "Інтеру", – обурився парламентарій.

Народний депутат заявив: не відповідав на звинувачення, щоб всі ці питання опрацювати з юристами.

"Я найняв юристів і послідовно, крок за кроком, отримав всі документи. Сьогодні я передав в правоохоронні органи України папери: перше – про відсутність у мене острова, та й взагалі у житті я не був на Сен-Мартені, друге – відсутність вілли в Ізраїлі, третє – підписаний міністерством внутрішніх справ Ізраїлю документ, що у мене немає їх громадянства, і так далі за всіма пунктами. Тепер я подаю в суд на канал "Інтер", – заявив лідер партії "За життя".

Він нагадав, що днями були опубліковані матеріали, що стосуються діяльності Сергія Льовочкіна щодо підкупу журналістів та правоохоронців.

"Для того щоб нам вранці прокинутися в новій Україні, в іншій країні, де щось почне змінюватися, не можна допускати, щоб ЗМІ ставали засобами мочилова. Я прошу "Інтер" вибачитися по-хорошому. Коли я сказав, що арестую вашу віллу у Франції, ви всі сміялися. Сьогодні вілла Льовочкіна заарештована у Франції. Якщо ви не вибачитеся на "Інтері", я заберу у вас канал. Заберу його на користь держави Україна. Давно обіцяли нам громадське телебачення, вважаю, що кращого майданчика нам не знайти. Тільки завдяки тому, що ви сьогодні в хороших відносинах з владою, ви ще якось тримаєтеся. Але є ще й закон, з яким у вас погані відносини. Тому я чекаю вибачень. А якщо їх не буде, то ми побачимо новий серіал про те, як Льовочкін втрачає канал", – пообіцяв Вадим Рабінович.

Нагадаємо, Вадим Рабінович розкрив секрети нового реаліті-шоу "Кандидат".