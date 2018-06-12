Рабинович решил отстоять память о маршале Жукове в Украине

Политик считает, что Вятрович "искажает историю" и "уничтожает память" тех, кто боролся с фашизмом

Народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович подал иск в Окружной административный суд Киева, которым требует отменить незаконные решения Института национальной памяти и его директора Владимира Вятровича о сносе памятников и разрушении памятных знаков маршалу Жукову.

"Я не позволю вятровичам и их институтам искажать историю и уничтожать память тех, кто боролся с "черной заразой" - фашизмом. Вместо того чтобы почитать настоящих героев, которые защищали Украину от фашизма, без подвига которых не было бы сегодня независимой Украины, они уничтожают их памятники, вычеркивают из истории, пытаясь ее переписать на свой лад. Такого не может быть в стране, называющей себя демократической! Такого не может быть в стране, которая хочет стать частью европейской семьи. Такие действия вятровичей только подталкивают к возрождению фашизма!" - возмутился народный депутат.

Он подчеркнул, что с целью не допустить очернения имен настоящих героев подал соответствующий иск в суд.

"Я подаю в суд на Владимира Вятровича и Украинский институт национальной памяти. Я не позволю очернять имена настоящих героев, и верю, что в суде мы отстоим и маршала Жукова, и всех тех, кто героически боролся за будущее демократической и свободной от фашизма Украины", - пообещал Рабинович.

Напомним, в одном из официальных писем главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, которое стало достоянием СМИ, говорится о том, что в рамках декоммунизации все памятники и мемориальные доски в честь советского маршала Георгия Жукова в Украине должны быть демонтированы, а объекты топонимики, названные в его честь, - переименованы.

Ранее Рабинович заявил, что День Победы в Украине будут отмечать даже тогда, когда Владимира Вятровича и возглавляемый им Институт национальной памяти все забудут.