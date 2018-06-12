Рабінович вирішив відстояти пам'ять про маршала Жукова в Україні

Політик вважає, що В'ятрович "спотворює історію" і "знищує пам'ять" тих, хто боровся з фашизмом

Народний депутат України, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, яким вимагає скасувати незаконні рішення Інституту національної пам'яті та його директора Володимира В'ятровича про знесення пам'ятників і руйнування пам'ятних знаків маршалу Жукову.

"Я не дозволю в'ятровичам та їх інститутам перекручувати історію і знищувати пам'ять тих, хто боровся з "чорною заразою" - фашизмом. Замість того щоб шанувати справжніх героїв, які захищали Україну від фашизму, без подвигу яких не було б сьогодні незалежної України, вони знищують їх пам'ятники, викреслюють з історії, намагаючись її переписати на свій лад. Такого не може бути в країні, що називає себе демократичною! Такого не може бути в країні, яка прагне стати частиною європейської сім'ї. Такі дії в'ятровичей тільки підштовхують до відродження фашизму!" - обурився народний депутат.

Він підкреслив, що з метою не допустити очорнення імен справжніх героїв подав відповідний позов до суду.

"Я подаю до суду на Володимира В'ятровича та Український інститут національної пам'яті. Я не дозволю очорняти імена справжніх героїв, і вірю, що в суді ми відстоїмо і маршала Жукова, і всіх тих, хто героїчно боровся за майбутнє демократичної і вільної від фашизму України", - пообіцяв Рабінович.

Нагадаємо, в одному з офіційних листів голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, яке стало надбанням ЗМІ, йдеться про те, що в рамках декомунізації всі пам'ятники і меморіальні дошки на честь радянського маршала Георгія Жукова в Україні повинні бути демонтовані, а об'єкти топоніміки, названі на його честь, - перейменовані

Раніше Рабинович заявив, що День Перемоги в Україні відзначатимуть навіть тоді, коли Володимира В'ятровича і очолюваний ним Інститут національної пам'яті всі забудуть.