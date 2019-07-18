Рабинович: Украине сейчас нужны не гей-парады, а установление мира

Украине сейчас нужен мир, а не гей-парады. Такое заявление в канун парламентских выборов 2019 в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" сделал сооснователь "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Вакарчук уже был в парламенте, посидел там, оставил мандат, а теперь пришел с двумя мега-идеями: гей-парады срочно надо легализовать, а ему - стать премьер-министром. А еще третья идея: 20% добавлять к счету в кафе, если на русском говоришь. Какой процент людей должен быть, чтобы проголосовать за эти лозунги? Ну, на гей-парадах он, наверно, что-то набирает, потому что там родственные души собрались!" - заявил парламентарий.

Он также отметил, что Украина - православная страна, и люди в ней не готовы мириться с гей-парадами в своих городах.

"Я никогда не обижаю людей с нетрадиционной ориентацией. Но ходить по нашим городам будут эти гей-парады? Это нормально? Ну я не понимаю. Это православное государство! И все стесняются сказать, что эти голые зады на улицах - это плохо. Нам нужен мир, а не гей-парады!" - уверен политик.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" подчеркнул, что сейчас в стране первоочередные проблемы - это высокие тарифы и установление мира на Донбассе.

"Нам нужны низкие тарифы, а не гей-парады и гей-браки. Нам нужна нормальная мирная жизнь в своей стране, без ненависти, без раздувания конфликта", - подытожил Рабинович.

Рабинович в эфире канала "112 Украина"